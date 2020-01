Tuttosport – Ibrahimovic: occhio all’esordio lampo e ai precedenti

Tuttosport a sorpresa: possibile esordio per Ibrahimovic già in Milan-Sampdoria. Come riferisce il quotidiano, lo svedese potrebbe subito usufruire di qualche minuto. E intanto vanta grandi precedenti all’esordio.

Zlatan Ibrahimovic, occhio al debutto immediato. Ebbene sì: lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Come infatti evidenzia il quotidiano, non è certo scontato ma non è nemmeno così improbabile. Perché da una parte è vero che il gigante svedese non gioca da fine ottobre, ma dall’altro va anche detto che si è tenuto in forma allenandosi sempre dall’addio ai Los Angeles Galaxy.

Troppa l’attesa per il suo arrivo. I tifosi ribollono e San Siro sarà strapieno. Impensabile – evidenzia Ts – che lo svedese rimanga seduto per 90 minuti in panchina, più verosimile, invece, che ci sia almeno qualche manciata di minuti già nell’imminente gara casalinga contro la Sampdoria.

E attenzione anche ai suoi approcci lampo. Perché il campione scandinavo ha sempre e subito fatto la differenza nelle sue varie avventure. Se si esclude il debutto proprio con la maglia del Milan, Ibrahimovic difficilmente ha sbagliato un esordiO. Al PSG per esempio, l’11 agosto del 2012, fu subito doppietta nel 2-2 casalingo contro il Lorient.

Impatto subito anche col Manchester United di José Mourinho: colpo di testa vincente e goal decisivo per assegnare il Community Shield ai reds. Fu 2-1 contro il Leicester di Claudio Ranieri. E seguirono anche tre goal nelle due partite successive, ossia le due prime partite della Premier League 2016-17.

Ibrahimovic si prese subito la scena anche negli USA: in panchina alla primissima con i Los Angeles Galaxy, entrò sul risultato di 3-2 e ribaltò da solo con uno straordinario 4-2 finale. Prima pareggiò i conti con uno strepitoso destro di contro balzo da 40 metri, poi siglò il sorpasso al 90° con un colpo di testa.

Quel del goal al debutto è un vizietto di vecchia data, perché lo fece già a 23 anni con la Juventus quando realizzò il 3-0 definitivo contro il Brescia. A secco è andato solo con Inter e Barcellona, ma la sua presenza successiva è stata comunque utile per vincere due trofei: assist nella Supercoppa italia contro la Roma e goal e assist nella Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao. A macchiare il ruolino di marcia sono Milan e Ajax. In rossonero, contro il Cesena, Ibra sbagliò di tutto tra cui anche un calcio di rigore. Finì 2-0 per gli emiliani. Riscatto in arrivo sette anni e mezzo dopo?

