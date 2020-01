Milan, Ibrahimovic è arrivato: tifosi in delirio, ora visite mediche

Zlatan Ibrahimovic alle 11:30 è arrivato all’aeroporto di Linate proveniente dalla Svezia. Il giocatore è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Milan.

Oggi sono previste le visite mediche, il test per l’idoneità e la firma del contratto. Il 38enne centravanti svedese firmerà per sei mesi, però l’accordo prevede anche un prolungamento di un anno nel caso in cui si verificassero determinate condizioni.

Ad accogliere Ibrahimovic a Linate c’era Zvonimir Boban, mentre Paolo Maldini è a Casa Milan. Diversi i tifosi rossoneri, che hanno cantato dei cori per Zlatan. Entusiasmo di fronte al ritorno di un campione che in due anni a Milano aveva regalato tante prodezze. La macchina con a bordo il calciatore e Zvone ha faticato ad uscire dall’aeroporto. Diversi milanisti l’hanno praticamente presa d’assalto.

Adesso Ibrahimovic è diretto verso la clinica La Madonnina di Milano per cominciare le visite mediche. L’ex capitano dei Los Angeles Galaxy è entusiasta di tornare a vestire la maglia rossonera e nelle prossime ore, dopo la firma, dovremmo anche sentire le sue prime dichiarazioni ufficiali. Da capire se lunedì per Milan-Sampdoria sarà già tra i convocati. Non va escluso.

