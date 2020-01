Calciomercato Milan, Ibrahimovic è tornato: ora assalto a Todibo – VIDEO

Ieri Zlatan Ibrahimovic è tornato ufficialmente a far parte del mondo Milan. Dopo essere atterrato all’aeroporto Linate, ha sostenuto le visite mediche e poi è andato in sede per firmare il contratto. Infine viaggio fino a Milanello, dove ha effettuato un breve allenamento in palestra. Oggi la conferenza stampa di presentazione prima del primo allenamento con la squadra di Stefano Pioli. Chiuso questo affare, la società sta cercando di concludere anche l’arrivo di Jean-Clair Todibo dal Barcellona. Non c’è ancora l’accordo, però Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno lavorando per portare il difensore francese al Milan.

