Milan, oggi amichevole contro la Rhodense: primo test per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha una grande voglia di giocare. Non disputa una partita da oltre due mesi, però non ha smesso di allenarsi e si sente in buona condizione fisica.

Toccherà a Stefano Pioli valutarlo in allenamento e poi decidere se impiegarlo già lunedì in Milan-Sampdoria. Un utilizzo subito da titolare ci sembra improbabile, però un ingresso a partita in corso non va scartato. Anche se lo svedese ha una discreta forma, non vanno scordati né i 38 anni né le due stagioni in un campionato come MLS.

Oggi pomeriggio Ibrahimovic si allenerà per la prima volta con i compagni di squadra. Inizierà a conoscerli e spera di essere un trascinatore per loro. Al centro sportivo Milanello è pure prevista un’amichevole a porte chiuse alle 15 contro la Rhodense, test utile per saggiare la condizione di Zlatan e in generale per preparare la sfida di Serie A contro la Sampdoria.

I ragazzi di Pioli lunedì a San Siro dovranno cominciare l’anno con una vittoria. L’ultima partita di campionato ha rappresentato una grande umiliazione: 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Serve una reazione importante e la presenza di un leader come Ibrahimovic può essere utile al gruppo.

