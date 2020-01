Milan, Todibo si avvicina: Valverde non lo convoca per il derby

Ernesto Valverde non ha convocato Jean-Clair Todibo per il derby Espanyol-Barcellona. Questo potrebbe essere un indizio di mercato che lo avvicina al Milan.

Entra nel vivo la trattativa per Jean-Clair Todibo. Il difensore francese del Barcellona è l’obiettivo numero uno del Milan per la difesa. I rossoneri dopo aver abbandonato la pista Demiral, che la Juventus ha blindato, ha deciso di puntare tutto sul centrale classe 1999.

Blitz di Massara in Spagna

In serata, come raccontato, la possibile svolta: il Ds Ricky Massara è volato a Barcellona per strappare il sì di Todibo. Il calciatore non ha ancora deciso se accettare la proposta rossonera e lasciare la Spagna.

Saranno certamente ore di riflessione per il calciatore che nel frattempo non è stato convocato per il match di domani contro l’Espanyol, valevole per la 19esima giornata della Liga, da Valverde. Il tecnico, che in giornata in conferenza stampa si è augurato di non veder partire nessuno dopo l’addio di Alena, ha chiamato 18 giocatori e ha escluso Todibo.

Ostacolo Recompra con il Barcellona

Milan e Barcellona lavorano all’intesa definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo tra i due club è rappresentato dal diritto di recompra che i blaugrana vorrebbero inserire per mantenere un controllo sul difensore centrale. Solo dopo il sì definitivo di Todibo le parti torneranno a discutere per trovare un’intesa totale. Possibile un esborso economico da parte dei rossoneri di circa 20 milioni di euro.

Nonostante le parole di oggi di Valverde, Todibo dovrebbe dunque lasciare il Barcellona nei prossimi giorni (probabilmente dopo la Supercoppa spagnola che si giocherà dall’otto al dodici gennaio in Arabia Saudita): sul calciatore restano vigili Monaco, Nizza, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Watford e Benfica ma il Milan ad oggi è in netto vantaggio sulla concorrenza.

News Milan, Ibrahimovic: “Il primo allenamento è stato buono”