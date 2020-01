Milan, Ibrahimovic: “Il primo allenamento è stato buono”

News Milan | Zlatan Ibrahimovic è contento della sua prima giornata a Milanello con i nuovi compagni. Domani proseguirà il lavoro in vista della Sampdoria.

Si è concluso il secondo Zlatan Ibrahimovic-Day. Dopo le visite mediche e la firma del contratto avvenute ieri, oggi è stata la volta della conferenza stampa e del primo allenamento coi compagni.

Nel pomeriggio il Milan ha disputato pure una partita amichevole contro la Rhodense, vincendo per 9-0. Il 38enne centravanti svedese ha segnato un gol e regalato un assist. Si è trattato di un test utile per lui e per il resto della squadra in vista del match di lunedì contro la Sampdoria.

In serata Ibrahimovic è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e gli è stato domandato come è andato il primo allenamento con il gruppo. Ha risposto brevemente: “È stato buono“. Il numero 11 del Milan si è concesso anche a foto e autografi con i tifosi rossoneri presenti. Sempre grande disponibilità da parte sua.

#Ibrahimovic, dopo il gol selfie e autografi con i tifosi: “Il primo allenamento? È stato buono buono”. Ultimo abbraccio della giornata per Zlatan al rientro in hotel @SkySport @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/OEGHXXlb7q — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 3, 2020

