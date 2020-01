Pedullà: “Accordo totale Milan-Barcellona, va convinto Todibo”

Calciomercato Milan | Frederic Massara lavora per ottenere l’ok di Jean-Clair Todibo, mentre l’accordo col Barcellona ci sarebbe già secondo Alfredo Pedullà.

Il Milan vuole affondare il colpo Jean-Clair Todibo e in questi minuti il direttore sportivo Frederic Massara sta incontrando il giocatore in Spagna. Un faccia a faccia importante per convincere il giocatore a trasferirsi in rossonero.

Se Sky Sport dà l’accordo tra Diavolo e Barcellona ancora da raggiungere, invece il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia sul suo sito web scrive che l’intesa tra i club esiste già. Il tassello mancante per concludere l’operazione è il sì del difensore francese. È lui che va convinto per poter chiudere il trasferimento.

Il Milan pensa di avere gli argomenti giusti per persuadere Todibo, che ha anche altre offerte da valutare. Questo weekend può essere decisivo per capire il futuro del calciatore, che in Catalogna non trova spazio con Ernesto Valverde. Cambiare aria è l’ideale per poter giocare con continuità e crescere. Il club rossonero punta molto sui giovani e lui sarebbe un buon innesto per la difesa di Stefano Pioli.

Massara, Maldini e Boban con Todibo vorrebbero replicare l’operazione già fatta per Theo Hernandez in estate. Il terzino francese è arrivato dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro ed è subito divenuto un pilastro della squadra. Un altro giovane di talento sul quale la dirigenza non si è sbagliata. Pure sull’ex Tolosa il Milan crede fortemente.

