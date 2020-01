Effetto Ibrahimovic: Milan, è boom social. I dati ufficiali

Boom sui social con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha fatto registrare incrementi importanti di attività sui propri canali ufficiali: ecco i dati.

Il primo “effetto Ibra” arriva sui social network del Milan: incrementi record su Facebook e Instagram, maggiori di altri top club d’Europa. Ecco i dati ufficiali.

INSTAGRAM – Nella settimana a cavallo tra il 2019 e il 2020, ovvero tra i 27 dicembre e il 3 gennaio, il Milan ha toccato il +1,54% di follower su Instagram. Coinvolgimento medio è stato del 3,87%, con picco del 12% nel giorno dell’ufficialità.

La percentuale può ingannare, ma se la raffrontiamo a quella di altri club europei, prende un certo spessore. Si tratta infatti dell’incremento più altro tra le prime 20 società europee: davanti al Tottenham di Mourinho (+1,26%), ai vincitori del Mondiale per Club del Liverpool (+1,07%) e al Borussia Dortmund che ha appena acquistato Haaland (+1,02%).

FACEBOOK – Qui la crescita è stata pari ad un incremento di 60 mila “Mi piace” (+0,25% rispetto al numero). Inoltre sono state registrate 1,64 milioni di interazioni: entrambe le statistiche piazzano il Milan come quinto miglior dato in Europa. Attualmente i rossoneri su Fb hanno quasi 25 milioni di like (24,7 per l’esattezza).

Il 2019 social del Milan: ultimo posto

Il 2019 social del Milan si era chiuso con dei dati pessimi, soprattutto se confrontati con quelli dei club europei. Milan all’ultimo posto, contro il primo dell’Inter. Il 2020 si è aperto con Zlatan Ibrahimovic, speriamo che il suo arrivo sia di buon auspicio per un miglioramento anche e soprattutto sul campo, oltre che sui social.

La classifica redatta dai colleghi di sportthinking.it dopo un lungo studio sui dati, ha fatto emergere che il Milan ha avuto nel 2019 un incremento social del solo 5%, che lo posizionava all’ultimo posto tra i 20 club più importanti d’Europa. Al primo posto, con un incremento del 63,7% c’è l’Inter. Di seguito la classifica completa:

