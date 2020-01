Pioli, segnale di mercato in amichevole: out 3 rossoneri

Fabio Borini e Ricardo Rodriguez non hanno giocato nemmeno un minuto nell’amichevole contro la Rhodense. Kessie in campo solo nella ripresa. Segnale di mercato?

Nell’amichevole di oggi contro la Rhodense, contro i quali il Milan ha vinto per 9-0, vanno registrate due assenze importanti e un esclusione dai titolari. Stefano Pioli infatti non ha schierato nel corso del match né Fabio Borini né Ricardo Rodriguez.

Una conferma ulteriore del fatto che i due rossoneri sono sempre più fuori dal progetto. Certezza assoluta per quanto riguarda Borini, che entro questo mese andrà al Genoa o al massimo in Premier League. La destinazione Grifone al momento è quella più fattibile, anche se lui vorrebbe aspettare chiamate dall’Inghilterra.

Qualche dubbio in più sull’assenza di Rodriguez permane, in quanto a Bergamo prima della sosta era uscito per infortunio e potrebbe essere stato tenuto fuori anche per questo. Resta comunque la certezza che anche lo svizzero sia stato avvisato del fatto che è in vendita.

Non solo Borini-Rodriguez, out anche Kessie

Esclusione dal primo minuto per Franck Kessie invece, schierato soltanto nel secondo tempo con Brescianini e Maldini sul 5-0. Al suo posto Pioli ha scelto di dare spazio a Lucas Paquetà, che prima del piccolo stop aveva presto il posto da titolare al posto dell’ivoriano nel mese di novembre, salvo poi perderlo insieme a Krunic, rimpiazzati rispettivamente da Kessie appunto, e Bonaventura.

L’esclusione di Kessie dal primo minuto non per forza va letta come una sicura cessione. Ma le indiscrezioni emerse sin qui lasciano presagire la volontà del Milan di mettere in vendita l’ex Atalanta. Su di lui qualche club inglese non di prima fascia, come Wolverhampton e West Ham. Il Milan attende l’offerta giusta, almeno di 20 milioni di euro, perché non lo considera indispensabile.

