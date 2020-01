Milan-Rhodense, partita finita: risultato finale e marcatori

Terminata l’amichevole di oggi tra Milan e Rhodense, giocata a Milanello dalle ore 15. Ibrahimovic subito tra i protagonisti assoluti.

E’ terminata poco fa l’amichevole a porte chiuse tra Milan e Rhodense, disputatasi dalle ore 15 presso il centro sportivo di Milanello.

Un match che ha intrigato tanti tifosi milanisti, in particolare perché si è trattato della prima sgambata per Zlatan Ibrahimovic. Dopo la conferenza di presentazione, Ibra è subito sceso in campo da titolare.

L’amichevole si è conclusa per 9-0 in favore del Milan. Il primo tempo già aveva visto un predominio assoluto della squadra di Stefano Pioli, schierata in partenza con l’ormai classico 4-3-3.

In gol subito Ibrahimovic, che ha aperto la sua seconda avventura rossonera con un sigillo da bomber vero. Assist poi dello svedese per Davide Calabria, autore di una doppietta. In gol anche Paquetà e Calhanoglu nei primi 45′.

Pioli ha poi rivoluzionato la formazione nella ripresa. In campo Krzyztof Piatek e Rafael Leao: doppietta per il primo, gol e assist per il giovane portoghese. A completare il tabellino anche la marcatura di Samu Castillejo, possibile partente a gennaio.

Il tabellino del match:

MILAN (4-3-3): Donnarumma (46′ Reina); Calabria (46′ Conti), Musacchio (46′ Gabbia), Romagnoli (46′ Caldara), Hernandez (46′ Oddi); Paquetà (46′ Kessie), Bennacer (46′ Brescianini), Bonaventura (46′ Maldini); Suso (46′ Castillejo), Ibrahimovic (46′ Piatek), Calhanoglu (46′ Leao).

Marcatori: Calabria, Calabria, Ibrahimovic, Calhanoglu, Paquetà (1° tempo). Leao, Piatek, Castillejo, Piatek (2° tempo).

