Milan-Rhodense, fine primo tempo: gol e assist per Ibrahimovic

Grande avvio per Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda avventura rossonera. Gol nell’amichevole odierna giocata a Milanello.

Zlatan Ibrahimovic parte col botto. Piuttosto prevedibile per uno come lui, in grado di spostare equilibri e risollevare gli animi anche a 38 anni.

La punta del Milan è andato subito in gol nell’amichevole di oggi a Milanello contro la Rhodense. Ibrahimovic, schierato titolare nel 4-3-3 di Stefano Pioli, si è reso protagonista andando a rete e dimostrando di non avere affatto le polveri bagnate.

Nel 5-0 con cui si è concluso il primo tempo dell’amichevole, Ibra ha anche confezionato un assist vincente. Primi segnali di grandezza da parte del nuovo numero 21 del Milan. Sbarcato solo ieri mattina a Linate, Ibrahimovic ha già dato prova di essere in forma, motivato a far bene in rossonero.

Il Milan è andato a segno inoltre con Calabria (doppietta), Paquetà e Calhanoglu. La formazione iniziale schierata da Pioli è la seguente: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

Un gol, un assist e tanta classe. Se il buongiorno si vede dal mattino… Intanto Ibrahimovic si candida per una maglia da titolare già in vista di Milan-Sampdoria di lunedì 6 gennaio.

