Milan-Rhodense, Ibrahimovic schierato titolare da Pioli

Inizia l’amichevole odierna, utile per la prima sgambata in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese vuole subito stupire.

E’ iniziata l’amichevole odierna tra Milan e Rhodense, presso il centro sportivo di Milanello.

Un’occasione utile a Stefano Pioli per testare lo stato fisico-atletico dei suoi. Ma soprattutto per vedere all’opera per la prima volta Zlatan Ibrahimovic.

Ibra è voglioso di mettersi in gioco e di mostrare a tutti di essere ancora un top player. Non a caso lo svedese è stato schierato oggi pomeriggio nella formazione titolare da Pioli, a dimostrazione del suo status atletico già più che accettabile.

Come riferito da Sky Sport Ibrahimovic verrà osservato da vicino anche dallo stato maggiore del Milan. Sugli spalti di Milanello sono presenti infatti Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Ricky Massara. I tre dirigenti dopo la conferenza odierna seguiranno la squadra dal vivo.

Contro la piccola Rhodense una prima occasione per Ibra, che da oggi potrà seriamente prendere confidenza con la sua nuova squadra.

