Milan, la prima formazione di Pioli con Ibrahimovic – FOTO

Zlatan Ibrahimovic oggi è stato schierato titolare nel test-match a Milanello contro la Rhodense. Ecco il suo primo Milan con lo svedese, schierato centravanti.

Subito titolare, al centro dell’attacco nella prima formazione di Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic è stato schierato unico centravanti nel 4-3-3. Lo svedese supportato dagli esterni Hakan Calhanoglu (in gol su assist di Ibra) e Jesus Suso.

Il primo Milan (non ufficiale) di Pioli in allenamento non ha portato novità sostanziali nel modulo e negli interpreti, come era facilmente pronosticabile. Una sola punta nel 4-3-3 classico, con due innesti rispetto alle ultime partite: ovvero la presenza di Davide Calabria (autore dell’assist sul primo gol di Ibra) sulla destra al posto di Andrea Conti, e quella di Lucas Paquetà da interno sempre di destra. In difesa ovviamente Theo Hernandez terzino, Musacchio-Romagnoli i centrali, con Bennacer davanti la difesa e Bonaventura a completare il reparto.

Il Milan con e senza Ibra

Nella ripresa Stefano Pioli ha cambiato diversi interpreti. Fuori Ibrahimovic, dentro Krzysztof Piatek: il polacco autore di una doppietta. In difesa dentro anche Mattia Caldara, oltre a Conti, Gabbia e il giovane Oddi. In mezzo al campo la forza di Kessie, con la freschezza e gioventù dei Primavera Marco Brescianini e Daniel Maldini.

Cambia anche tutto l’attacco. Non solo l’ingresso di Piatek, ma anche quello di Castillejo per il connazionale Suso, e Rafael Leao per Calhanoglu. La disposizione è sempre stata la stessa, con il 4-3-3, quindi senza le due punte. Nessun esperimento dunque quest’oggi per mister Pioli, ma non è scontato che si continui così più avanti. Sarà sempre il campo a deciderlo.

MILAN 1° TEMPO (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetá, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

MILAN 2° TEMPO (4-3-3): Reina; Conti, Gabbia, Caldara, Oddi; Kessie, Brescinanini, Maldini; Castillejo, Piatek, Leao.

