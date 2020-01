Ibrahimovic a Sky: “Sono contento, voglio giocare subito. Ricevuto altre offerte”

Dopo la conferenza stampa di stamattina, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo attaccante del Milan ha toccato diversi tempi, a partire dalle sue condizioni fisiche.

Ibra racconta perché ha scelto di tornare: “Ho sempre cercato di dare qualcosa, gioco per i tifosi, loro ti danno l’adrenalina. Quando sono arrivato nove anni fa il Milan mi ha ridato gioie ed emozioni. Se non ti diverti e non hai gioia è difficile andare avanti. Con questo club ho questa situazione dal primo giorno e ho scelto di tornare. Potevo scegliere altre squadre… Casa mia è Milan“.

Nel mirino di Zlatan c’è la Sampdoria: “Sono contento, voglio giocare. Spero di scendere in campo già contro la Sampdoria, sto bene. Vincere sarà migliorare la situazione, aiutare e cambiare piccole cose per alzare il livello. Individualmente, l’obiettivo è divertirmi e dare ai tifosi per quello che pagano. Facciamo saltare San Siro come prima…“.

Su chi lo incuriosisce dei compagni e il numero di maglia: “Chi mi incuriosisce dei giocatori? Tutti mi interessano. Fanno parte della squadra e conoscerli. Bisogna trovare il feeling… Il 21 lo hanno scelto i miei figli, mi sa che è il numero che ha il più grande quando gioca“.

