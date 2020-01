Milan-Sampdoria, Ibrahimovic giocherà. Titolare o a gara in corso?

Ibrahimovic giocherà in Milan-Sampdoria. Titolare o a gara in corso? Pioli deciderà domani

“Sono pronto per giocare subito“. Chiaro e tondo Zlatan Ibrahimovic ieri in conferenza stampa. Arrivato in Italia soltanto due giorni fa, l’attaccante è già a disposizione per scendere in campo lunedì in Milan–Sampdoria. Un’ulteriore conferma del fatto che le condizioni fisiche sono eccellenti.

L’ultima partita giocata da Ibra è datata 25 ottobre 2019, ovviamente con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Da quel momento si è allenato da solo per tenersi in forma; sapeva che la sua carriera sarebbe andata avanti. Dopo un lungo corteggiamento, ha detto sì al ritorno al Milan.

Ibrahimovic vuole giocare

Lo ha fatto perché si sente ancora in grado di fare la differenza. E ci proverà fin da subito, fin dalla partita contro la Sampdoria, la prima dopo la sosta di Natale. Saranno contenti i 50mila di San Siro, pronti a rivedere Ibrahimovic con la maglia rossonera per la prima volta.

Stefano Pioli, dopo l’allenamento di oggi e la partitella di ieri, si è convinto: Zlatan sarà convocato e giocherà. Ora c’è soltanto un dubbio da risolvere: titolare o a gara in corso? Per dare una risposta a questa domanda bisognerà aspettare ancora un giorno.

Pioli deciderà domani

Domani mattina infatti è in programma l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di vigilia di Pioli. In quell’occasione si potrà capire se Ibra giocherà o meno dal primo minuto. In attesa anche Krzysztof Piatek, che ora rischia seriamente di finire fuori dal giro dei titolari.

L’allenatore intende continuare col 4-3-3: in questo sistema di gioco c’è spazio soltanto per uno fra il Pistolero e Ibra, e lo svedese parte ovviamente in vantaggio. Diversa la situazione di Rafael Leao, che può giocare anche da esterno a sinistra. Insomma, lunedì a San Siro ci sarà spazio per Zlatan, resta da capire se da titolare o no.