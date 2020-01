Milan, Biglia infortunato. Urgenza a centrocampo: i nomi

Calciomercato Milan: scatta l’urgenza per il centrocampista, soprattutto dopo l’infortunio di Lucas Biglia. I rossoneri devono intervenire per rinforzare il reparto.

Il Milan ha una necessità, diventata urgenza in queste ultime ore: acquistare un nuovo centrocampista, per rinforzare un reparto già carente sotto molti punti di vista, e ora anche con un infortunato in più.

La notizia dell’ultim’ora è l’infortunio accorso in allenamento da Lucas Biglia. Per l’argentino si parla di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà ai box per molto tempo. Già di per sé non dava molte garanzie in termini di prestazioni, con questo stop rischia di essersi conclusa anzitempo la sua avventura al Milan.

Il suo contratto era comunque in scadenza il prossimo giugno 2020. Si parlava di un addio già durante questa sessione di gennaio, ma l’agente nei giorni scorsi aveva ribadito la volontà di restare in rossonero sino al termine del contratto.

Calciomercato Milan, il rinforzo a centrocampo è un obbligo

E adesso per il Milan parte la caccia al centrocampista. Tra i nomi più discussi in questi mesi c’è quello di Nemanja Matic, 31enne in scadenza con il Manchester United. Il mediano serbo però avrebbe sparato alto sull’ingaggio, e non è più così scontato che possa venire a giocare in Italia.

Un altro centrocampista accostato al Milan per il ruolo di mediano davanti la difesa è Leandro Paredes del PSG, ma il prezzo del cartellino è molto alto: superiore ai 30 milioni di euro. Con i parigini c’era anche una trattativa per Lucas Paquetà, al momento in stand-by visto che non è arrivata un’offerta significativa sul tavolo di via Aldo Rossi.

Il Milan a centrocampo vorrebbe cedere anche Franck Kessie: per l’ivoriano si parla di un interesse da West Ham e Wolverhampton. La richiesta per il cartellino è di almeno 20 milioni di euro, ma anche qui nessuna vera offerta è arrivata. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Soualiho Meité del Torino.

Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e l’accordo in via di definizione per Jean-Clair Todibo, il Milan dovrà pensare al centrocampo. Si attendono novità già dalle prossime ore.

