Bennacer può cambiare ruolo: con l’ex Empoli mezzala, i rossoneri sono pronti ad acquistare un playmaker

Cambio di strategia per il Milan. Il club rossonero è pronto ad intervenire anche in mediana, acquistando un nuovo playmaker. Ismael Bennacer sta facendo bene da quando si è preso il posto da titolare ma sta crescendo l’idea di spostare l’ex Empoli nel ruolo di mezzala.

Chi sta, invece, deludendo è Paquetà. Il brasiliano anche domenica è partito dalla panchina e dopo essere andato vicino al gol, al suo ingresso in campo, si è reso protagonista di alcuni errori. Contro l’Atalanta non ci sarà ma in questo Milan non sembra essere un titolare. Potrebbe dunque decollare l’idea di uno scambio con il Psg con Paredes ma non mancano le idee per il ruolo di playmaker.

Ritorno di fiamma per Torreira

Il Milan guarda con attenzione alla Premier League: in estate i rossoneri hanno cercato con forza Torreira. L’ex Samp potrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio e ci sta pensando seriamente il Napoli. In questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo, a differenza dello scorso anno.

Infatti il primo anno in Premier League è stato molto importante in termini di prestazioni e numeri. Torreira era diventato insostituibile, tanto da portare i Gunners a rifiutare qualsiasi offerta in estate. Ora però la situazione è completamente diversa.

Il giocatore vorrebbe tornare in Italia. La fidanzata è di Genova, conosciuta durante gli anni alla Sampdoria, e sarebbe contenta di tornare nel suo paese. Sul giocatore c’è anche il Napoli: Gattuso cerca un regista di centrocampo e Torreira piace.

Ruben Neves e la carta Kessie

Franck Kessie è tutt’altro che incedibile per il Milan. Ecco perché il suo addio a gennaio è più che probabile. I rossoneri, in assenza di un’offerta vera, potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio.

La squadra più interessata all’ex Atalanta sembra essere il Wolverhampton. Nel club, sempre in orbita Mendes, gioca un altro elemento, che farebbe certamente fare il salto di qualità al Milan.

Stiamo parlando di Ruben Neves, che fa parte della scuderia del noto agente portoghese. Il calciatore classe 1997 è un punto fermo degli inglesi e anche del Portogallo: rappresenta dunque un profilo ideale per il giovane Milan. Non costa certo poco ma l’inserimento di Kessie come contropartita tecnica potrebbe certamente aiutare.

Strootman e altre alternative

Un’idea low cost porta invece a Marsiglia, dove gioca Kevin Strootman. L’olandese classe ’90 si è messo completamente alle spalle gli infortuni: la sua esperienza e il conoscere già il campionato italiano sono punti a suo favore.

Abbiamo già citato Paredes, giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain. Piace ancora Emre Can, che vuole lasciare la Juventus. Il tedesco ha tanto mercato e la concorrenza è fortissima.

Nemanja Matic del Manchester United è un’altra possibilità: giocatore di grande esperienza e fisicità, darebbe tanto al centrocampo dei rossoneri. E’ in scadenza di contratto a giugno ed è una buona occasione. Occhio però perché c’è pure l’Inter.

Il sogno per giugno è sicuramente Sandro Tonali, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Un acquisto difficilissimo perché il Brescia parte da una richiesta di 50 milioni.