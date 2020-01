Milan, Todibo si avvicina: incontro positivo, i dettagli

Calciomercato Milan | Jean-Clair Todibo sempre più vicino a dire sì al club rossonero. L’ultimo incontro ha avvicinato le parti.

Il Milan è molto vicino ad ingaggiare Jean-Clair Todibo. Il difensore francese, obiettivo numero uno della difesa milanista, sembra ormai ad un passo dall’ok definitivo.

Le notizie provenienti dalla Spagna sono positive. Già ieri Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha incontrato il giocatore stesso per convincerlo ad accettare la destinazione per gennaio.

Come riportato da Calciomercato.com, stamattina è avvenuto un ulteriore incontro. Massara e l’entourage di Todibo si sono aggiornati, avvicinandosi ulteriormente. L’intenzione di chiudere l’affare in pochi giorni c’è, mancano da limare alcuni dettagli finali.

PSV-RODRIGUEZ, SI TRATTA: RIBALTONE IN DIFESA

Calciomercato Milan, Todibo pronto a dire sì. Ad una condizione

Todibo ha dunque deciso di accettare il trasferimento al Milan. In particolare per due motivi: in rossonero potrà giocare con maggiore continuità rispetto a Barcellona.

Inoltre il classe ’99 sa che il Milan è la squadra che lo ha voluto con maggiore forza e convinzione, molto più di altri club internazionali che si sono interessati a lui di recente.

Le parti sono molto vicine. Ma Todibo dirà sì al Milan soltanto ad una condizione: vuole mantenersi la possibilità di rientrare al Barcellona in futuro. Il francese non intende privarsi della chance di esplodere in una piazza di prestigio assoluto come quella catalana.

Ecco perché si sta ragionando sull’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. Inserendo però una sorta di contro-riscatto in favore del Barça per le stagioni venture. Una ‘recompra’ che il Milan ormai sembra obbligato ad approvare.

Il Milan stesso ha invece escluso totalmente l’ipotesi di un prestito secco. Non è infatti nella politica societaria rossonera l’idea di valorizzare un giovane talento senza avere la possibilità di trattenerlo in futuro.

Mihajlovic: “Ibrahimovic al Milan? A Bologna si sarebbe divertito di più”