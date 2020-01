PSV-Rodriguez, si tratta. Milan, possibile ribaltone in difesa 

Milan, entra nel vivo anche il mercato in uscita: il PSV fa sul serio per Ricardo Rodriguez e va oltre la sola richiesta di prestito. Ma potrebbero esserci sorprese molto più ampie in difesa.

Il mercato del Milan entra nel vivo sia in entrata che in uscita. Parallelamente al blitz per Jean-Clair Todibo, si apre infatti anche un’interessante prospettiva in uscita. Dopo tanti sondaggi a vuoto, appare invece concreto l’interesse del PSV-Eindhoven per Ricardo Rodriguez: gli olandesi vanno ben oltre il semplice prestito.

E come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, proseguono già da qualche giorni i colloqui tra le due società e tra l’entourage del giocatore col club dei Paesi Bassi. Così lo scenario dovrebbe prendere forma tra qualche giorno, quando dovrebbe arrivare una vera proposta per il terzino svizzero.

Milan, Ricardo Rodriguez verso il PSV?

Il giocatore ormai è certo della cessione in questa sessione estiva. E l’ha richiesta personalmente. Offuscato in fretta da Theo Hernandez, l’ex Wolfsburg teme di perdere l’Europeo e cerca dunque una nuova meta dove poter giocare con continuità da qui fino a fine stagione.

Recuperare però l’intera cifra sarà complicato per il Diavolo, considerando che fu pagato ben 15 milioni di euro. Ma bisognerà accettare di perdere parte dell’investimento, se la società vorrà iniziare a monetizzare e cominciare a smuovere le pedine.

Rodriguez che ieri, intanto, non ha preso parte alla partitella contro la Rhodense, in quanto non ha ancora del tutto recuperato dall’infortunio subito a Udine. Oggi svolgerà un allenamento personalizzato, ma nel frattempo la trattativa prosegue e il Milan conta che questa volta la situazione possa davvero sbloccarsi.

Ma attenzione all’intero reparto arretrato. In attesa che si definisca la trattativa per Todibo, non è escluso – rivela la GdS – che arrivi ancora un altro centrale difensivo. In difesa, infatti, c’è molto da mettere a posto: Mattia Caldara e Davide Calabria potrebbero giocare altrove in prestito per valorizzarsi, così a gennaio – conclude il quotidiano – potrebbe profilarsi una grande ristrutturazione se non di una vera e propria rivoluzione. La sonora sconfitta di Bergamo, del resto, ha aperto molti fronti.

