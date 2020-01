Milan, missione per Todibo: così Massara proverà a convincerlo 

Milan, forcing per Jean-Clair Todibo: il Ds Frederic Massara è volato in Spagna e si prova a chiudere nelle prossime 48 ore. Ecco gli sviluppi della trattativa.

Nel giorno della sbornia per Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha tenuto banco anche per la questione legata a Jean-Clair Todibo. Come infatti conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri c’è stato un blitz in Spagna del direttore sportivo Frederic Massara per il 20enne francese.

Le parti sono vicine già da un bel po’, ma tra qualche ore saranno faccia a faccia per provare a chiudere definitivamente il capitolo. Le premesse sono note: il Diavolo ci ha puntato per le importanti qualità e per riequilibrare un reparto scosso dall’infortunio di Léo Duarte. Ma resta ancora da sciogliere un nodo in vista della definitiva fumata bianca. Ossia la formula dell’affare.

Milan-Barcellona, oggi incontro per Todibo

Il prestito secco sembrerebbe la via più immediata e idonea per accontentare tutti, ma la dirigenza rossonera vorrebbe ancora riservarsi la possibilità di un riscatto a fine stagione. Il Barça, dall’altra parte, vorrebbe invece mantenere il controllo sul giovane difensore classe 99. Così le parti si rivedranno oggi per provare a definire la situazione, ma resta in ogni caso da convincere Todibo.

Il giocatore, infatti, gradisce anche la soluzione milanista, ma vorrebbe poi essere certo di un ritorno alla base a giugno. Dopo aver ottenuto continuità col Diavolo, punta infatti a giocarsi poi le sue carte tra i giganti blaugrana. O al massimo, se proprio non è possibile, continuare a vestire rossonero se le cose andassero bene. Insomma, vuole certezze per il domani. Garanzie.

E proprio qui entra in scena la missione del Ds Massara, il quale dovrebbe incontrare l’entourage del giocatori oggi verso ora di pranzo. La missione del dirigente, infatti, è quella di convincere Todibo ad accettare la proposta del Milan. Potrebbero essere due gli elementi che farebbero la differenza: l’effetto Theo Hernandez da una parte, ma anche il fattore Ibrahimovic dall’altra. Il Milan in ogni caso va spedito: l’obiettivo è chiudere entro le prossime 48 ore.

