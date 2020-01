Biglia, grave infortunio in allenamento: le condizioni

Infortunio in allenamento per Lucas Biglia. Si teme un lungo stop per l’argentino: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Primo problema del 2020 per il Milan. Si ferma in allenamento Lucas Biglia. L’argentino ha accusato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo riportano anche i colleghi di Goal.com.

Stefano Pioli perde la prima riserva di Ismael Bennacer. Biglia infatti non è mai stato un titolarissimo in questa stagione, e con il nuovo allenatore ha giocato ancora meno. Complice un calo delle sue prestazioni generali, ma soprattutto l’ottimo miglioramento dell’algerino ex Empoli.

Si teme un lungo stop per il centrocampista rossonero: dovrebbe stare fuori per almeno tre settimane. Questo è quanto emerge dalle prime indiscrezioni. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad ulteriori controlli e ne sapremo certamente di più sui tempi di recupero.

Milan, Biglia out: pronto il sostituto?

Biglia è ormai in scadenza di contratto, e si parlava anche di un addio già a gennaio. A smentirlo però era stato l’agente. Con questo infortunio, rischia di non rivedere per molto tempo ancora.

E il Milan potrebbe intervenire sul mercato per provare a sopperire a questa assenza. Ribadiamo che Biglia non era un titolare, ma era il primo rimpiazzo di Bennacer.

Le indiscrezioni di calciomercato fino a qualche settimana fa nominavano diversi centrocampisti che il Milan poteva acquistare per rimpiazzare Biglia e rinforzare la mediana. Se adesso verrà concretizzata qualche trattativa, approfittando di questo stop, non è ancora chiaro.

Vedremo quali saranno le strategie della dirigenza. Dirigenza che intanto è alle prese con un’altra operazione importante, dopo aver chiuso per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ieri Frederic Massara è volato in Spagna per incontrare Jean-Clair Todibo e convincerlo a vestire la maglia del Milan. L’incontro si è concluso positivamente: mancano gli ultimi dettagli.

