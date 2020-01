Milan-Sampdoria, Ibrahimovic ‘spinge’ per essere subito in campo

Zlatan Ibrahimovic si pone già il primissimo obiettivo: essere in campo già all’Epifania per Milan-Sampdoria. Ecco i possibili sviluppi in casa Diavolo.

Milan-Sampdoria, è questo il primo grande obiettivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo riferiscono sia il CorSera che il CorSport oggi in edicola. Non erano dunque parole di circostanza quelle pronunciate ieri a Sky, ma una vera e propria sfida iniziale in questa seconda grande avventura milanista.

Lo svedese, infatti, si è messo in testa di poter realmente giocare già il 6 gennaio, quando avrà appena tre allenamenti con la squadra. Anche perché la partitella di ieri contro la Rhodense, dove ha lasciato il segno con un goal e un assist, ha dimostrato già una discreta condizione atletica per il 38enne. Soprattutto considerando che in campo ci è tornato a distanza di due mesi.

Ma al di là di tutto – evidenzia il CorSport – difficilmente sarà titolare contro la Sampdoria lunedì sera. L’ipotesi più accreditata, a oggi, è quella di una panchina con possibilità di uno spezzone nel rush finale della gara. Poi è chiaro: con Ibra il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Ma se non dovesse debuttare dal primo minuto già nell’Epifania, potrebbe farlo la settimana successiva a Cagliari. 38 anni e non sentirli. Zlatan è carico a mille.

