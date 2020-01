Seedorf: “Alla Sampdoria dimostrai di essere un morto di fame”

L’ex rossonero Clarence Seedorf, in vista di Milan-Sampdoria di lunedì, ha parlato del suo passato da calciatore a Genova.

In vista di Milan-Sampdoria di lunedì pomeriggio, è tornato a parlare Clarence Seedorf. L’ex campione olandese è infatti un doppio ex illustre.

Seedorf è da considerarsi uno dei centrocampisti più forti al mondo, visti in campo tra la fine degli anni ’90 e il primo decennio del 2000. Un fuoriclasse che ha vinto tutto, soprattutto indossando le maglie di Milan e Real Madrid.

Però in pochi ricordano che Seedorf sbarcò in Italia nel 1995 accettando la chiamata della Sampdoria. Una squadra che all’epoca vantava la presenza di campioni del calibro di Mancini, Mihajlovic, Zenga e Chiesa.

Intervistato dal portale SoFoot, Seedorf ha raccontato un retroscena di quando approcciò per la prima volta il calcio italiano con la Samp: “A Genova i tifosi chiedevano il massimo ai calciatori. Ho dovuto rivedere i miei principi di un calcio legato alla tecnica e alla classe. Bisognava fare pressing, non fermarsi mai. Ho iniziato a correre seriamente, ad impegnarmi, ho dimostrato che anche io ero un ‘morto di fame‘ come altri”.

Parole piuttosto particolari quelle di Seedorf. Che in effetti nella sua carriera ha avuto sempre successo perché in grado di unire al meglio due qualità: la tecnica sopraffina e la generosità in mezzo al campo.

