Calhanoglu, due club inglesi interessati: domani emissari a San Siro

Calciomercato Milan: due club della Premier League su Hakan Calhanoglu. Domani i rispettivi emissari saranno a San Siro per visionare il giocatore.

Il Milan sta facendo numerose valutazioni in queste settimane per operare sul mercato. Tanti i giocatori in uscita, ma se non arrivano offerte importanti, si potrà fare ben poco. Novità arrivano sul fronte Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco piace a due club inglesi, e secondo indiscrezioni dal “Milanista Non Evoluto“, domani sono attesi i rispettivi emissari per visionare il calciatore. Le due squadre in questione sono Newcastle e Leicester, due squadre note in Premier League. Calhanoglu è stato più volte in questi mesi al centro di possibili intrighi di mercato, ma nessuna offerta degna di nota è arrivata al tavolo del Milan.

Calciomercato Milan, via Calhanoglu? Le pretese dei rossoneri

Nemmeno in questo caso si parla di offerte, ma solo di un timido interesse. I due club faranno le dovute valutazioni, soprattutto dopo aver conosciuto le pretese del Milan per la cessione del cartellino.

Cahanoglu è un classe 1994, compirà 26 anni il prossimo febbraio. In questa stagione, come gran parte dei suoi compagni, ha fatto molto male. È mancato sempre il salto di qualità. Nell’estate 2017 è arrivato dal Bayer Leverkusen, pagato quasi 25 milioni dall’allora ds Mirabelli.

Attualmente Calhanoglu è a bilancio per poco più di 10 milioni di euro. Le richieste del Milan saranno superiori ai 20 milioni a nostro avviso per la cessione del cartellino a titolo definitivo. Poi, come sempre, tutto dipenderà dalle offerte, qualora arrivassero.

Il Leicester sta facendo un campionato strepitoso, attualmente è al secondo posto in Premier, dietro solo all’inarrivabile Liverpool, ma davanti ai campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola. Per il Newcastle campionato più anonimo, ad oggi è a metà classifica.

