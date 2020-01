Sky – Provato Piatek titolare. Ibrahimovic partirà dalla panchina

Prove di formazione per Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sampdoria. Il tecnico ha provato Krzysztof Piatek titolare. Domani Ibrahimovic partirà dalla panchina.

Fiducia a Krysztof Piatek per Milan-Sampdoria di domani pomeriggio. Oggi nell’ultima seduta d’allenamento a Milanello, Stefano Pioli ha provato il polacco titolare nel 4-3-3. Lo riferisce Sky.

A questo punto la possibilità che Zlatan Ibrahimovic parta dalla panchina domani è alta, anche se non assolutamente certa. Uno scenario già valutato in questi giorni. A nostro avviso sarebbe ben più proficua questa mossa, per sfruttare eventualmente lo svedese a partita in corso, dopo aver capito soprattutto l’andamento del match.

Ibra scalpita, e si allena ormai da tre giorni. E infatti Pioli lo ha inserito nella lista ufficiale dei convocati. Oggi il mister ha detto che fisicamente sta bene, soprattutto visto che non gioca dallo scorso 25 ottobre una partita ufficiale. Il problema è trovare il ritmo-partita. Domani comunque, salvo sorprese, Ibrahimovic partirà dalla panchina per Milan-Sampdoria.

DIFESA MILAN, MINI-RIVOLUZIONE: NON SOLO TODIBO

Il Milan anti-Sampdoria: la probabile formazione

Risolto il ballottaggio tra Ibra e Piatek, con la scelta del polacco, anche negli altri ruoli Stefano Pioli ha le idee chiare. Gli altri dubbi della vigilia erano Andrea Conti o Davide Calabria, e Franck Kessie, Rade Krunic o Lucas Paquetà.

Secondo Sky Sport 24 le scelte sarebbero per Calabria terzino destro, favorito a Conti. E in mezzo al campo Krunic avrebbe sbaragliato la concorrenza. Per l’ex Empoli sarà la prima volta in stagione da interno destro di centrocampo, posizione fin qui occupata da Kessie o Paquetà.

Questo il possibile 11 titolare del Milan secondo Sky Sport 24:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

GATTUSO-MILAN, GLI ELOGI DI CONTE