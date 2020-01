Conte: “Il lavoro di Gattuso al Milan è stato sottovalutato”

Antonio Conte elogia il lavoro di Gennaro Gattuso al Milan. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Inter che vedrà i due tecnici l’uno contro l’altro.

Parole di grande elogio da parte di Antonio Conte per il collega Gennaro Gattuso. Alla vigilia di Napoli-Inter, dove i due tecnici si troveranno di fronte, l’allenatore nerazzurro ha ricordato il lavoro del collega la scorsa stagione nel Milan.

Non è un mistero che Rino abbia fatto ottime cose nella sua stagione e mezza al Milan, e più volte abbiamo sottolineato come l’addio di Gattuso sia stato il peccato capitale della gestione Elliott. Per quanto si potesse discutere il fatto che la scorsa stagione ci si sia fatto sfuggire un quarto posto ampiamente conquistato già a marzo, il lavoro di Gattuso è stato encomiabile.

E la conferma, purtroppo, è arrivata con i disastri di questo inizio di stagione con il sostituto Marco Giampaolo. Che ha ereditato la stessa squadra di Gattuso, più un paio di rinforzi interessanti tra cui Hernandez e Leao su tutti.

Conte elogia Gattuso: “Lavoro al Milan sottovalutato”

Alla vigilia di Napoli-Inter, Antonio Conte non ha fatto mancare parole di stima e apprezzamento per Gattuso. Gli viene chiesto se trova delle somiglianze tra il suo lavoro e quello di Rino: “Rivedo la passione che ha per il calcio e la voglia. Lui e io abbiamo fatto la gavetta. Ho rispetto per lui. Ha affrontato difficoltà all’estero, cosa che non tutti fanno. Come andare in Lega Pro e dimostrare che meritano la Serie A. Altri sono stati più fortunati di noi. Quello che si è costruito, lo ha fatto come me, con le mani sue. Sono contento per quello che sta facendo”.

E poi sul Milan: “La chiamata del Napoli è la risposta a quello che ha fatto con il Milan. Perché secondo me è stato un po’ sottovalutato quello che ha fatto al Milan. Vista l’annata attuale del Milan. Una squadra che ha aggiunto facendo un buon mercato, senza togliere niente all’anno scorso. E questo dimostra il grande lavoro fatto da Gattuso”.

