Mundo Deportivo – Milan, i dubbi di Todibo e del Barcellona

Secondo il Mundo Deportivo Todibo non ha ancora preso una decisione sul Milan. Anche il Barcellona non è convinto di cederlo

Jean–Clair Todibo non ha ancora deciso. Il Mundo Deportivo stamattina ha spiegato qual è la situazione in merito al trasferimento del difensore francese. Venerdì sera l’incontro con Frederic Massara a Barcellona, un summit per conoscere meglio l’offerta rossonera.

Stando alle informazioni in possesso del quotidiano spagnolo, il giocatore non ha ancora deciso. Fonti italiane spingono per il sì, ma in realtà l’affare sarebbe ancora lontano dalla chiusura. Il Barça non vuole perderlo a titolo definitivo; lo stesso Todibo è convinto di poter ancora dimostrare di essere all’altezza dei blaugrana.

Todibo-Milan, è stallo

Il Milan è una buona occasione per mettersi in mostra, ma non sembra intenzionato ad andar via definitivamente. Situazione ancora in fase di stallo quindi, con il Milan che attende novità, sia dal Barcellona che dal giocatore.

Stefano Pioli ha bisogno di un difensore centrale subito. L’infortunio di Léo Duarte e le condizioni non al top di Mattia Caldara sono un problema; ad oggi gli unici a disposizione sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Matteo Gabbia. Todibo è un rinforzo necessario, ma non è l’unico giocatore nel mirino.

Necessità a centrocampo

Piace anche Andrea Cistana del Brescia e nel frattempo si valutano altre ipotesi. Da ieri, tra l’altro, è diventato un’urgenza anche l’acquisto di un centrocampista. Lucas Biglia si è infortunato e ne avrà per un mese; in mezzo al campo quindi resta soltanto Ismael Bennacer.

Insomma, Ibrahimovic è arrivato ma non sarà l’unico acquisto di questa sessione di gennaio. Il rinforzo in difesa è stato individuato in Todibo: la trattativa è ben avviata ma ancora lontana dalla chiusura. Per il centrocampo invece finora solo sondaggi e richieste di informazioni. Maldini, Boban e Massara se ne occuperanno più tardi.