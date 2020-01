Milan-Sampdoria | Probabili formazioni | Ibrahimovic c’è

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria, match che si giocherà domani alle ore 15. In campo anche Zlatan Ibrahimovic, possibilmente dal 1′ minuto.

Domani inizierà ufficialmente il 2020 del Milan. La squadra di Stefano Pioli debutterà nell’anno solare ospitando la Sampdoria, alle ore 15 in quel di San Siro.

La curiosità maggiore di questa sfida riguarderà la presenza di Zlatan Ibrahimovic. Arrivano sempre più conferme sull’utilizzo dello svedese dal 1′ minuto. Nonostante sia sbarcato a Milanello soltanto tre giorni fa, Ibra farà di tutto per esserci.

Subito in gol nell’amichevole contro la Rhodense, Ibrahimovic è dunque il favorito nel ruolo di centravanti titolare. Oggi La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni: mister Pioli è deciso a puntare sul campione classe ’81.

La formazione del Milan

Ibrahimovic sarà dunque la novità in mezzo a tante conferme. Nel 4-3-3 di partenza, il Milan si presenterà con Donnarumma in porta. In difesa possibile ritorno dal 1′ minuto di Calabria (preferito a Conti). Musacchio e Romagnoli tandem centrale e Theo Hernandez titolare a sinistra.

Bennacer guiderà il centrocampo a tre, completato da Bonaventura e da Kessie, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Paquetà. In attacco spazio per Ibrahimovic come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Panchina per Piatek e Leao.

L’undici titolare del Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

La formazione della Sampdoria

La Sampdoria di Claudio Ranieri si presenterà a San Siro con uno schieramento a dir poco classico. Il tecnico romano punta su un 4-4-2 di base, privo dell’ex di turno Bertolacci ancora fermo ai box.

Atteggiamento più difensivo per la Samp, che sulle corsie laterali dovrebbe preferire due calciatori di contenimento e corsa come Depaoli e Linetty, piuttosto che elementi di qualità offensiva come Ramirez e Rigoni. Occhio al tandem offensivo Quagliarella-Gabbiadini.

L’undici titolare della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.

