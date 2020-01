Calciomercato Milan | Piace anche Cistana per la difesa

Calciomercato Milan | I rossoneri in corsa per Andrea Cistana, difensore centrale del Brescia classe 1997 che piace anche ad altri club.

Non solo Jean-Clair Todibo. Il Milan non ha ancora chiuso la trattativa che dovrebbe portare il giovane stopper francese ad indossare il rossonero.

Todibo è l’obiettivo numero uno per gennaio. Ma il Milan non smette di guardarsi attorno, per reperire alternative per la propria linea difensiva.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si starebbero iniziando a muovere anche per Andrea Cistana. Si tratta di un giovane difensore italiano, in forza al Brescia, classe 1997 e già convocato da Roberto Mancini in Nazionale maggiore.

Calciomercato Milan, è sfida a Napoli e Inter per Cistana

Un nome nuovo, quello di Cistana, per le cronache di mercato del Milan. Il 22enne stopper bresciano è considerato uno dei giovani talenti italiani più interessanti del momento.

Assieme al compagno di squadra Sandro Tonali rappresenta l’oro del Brescia attuale, club che cura molto il proprio vivaio. Non è un caso che Cistana, dopo i mesi in prestito al Prato, sia diventato un punto fermo del Brescia fin dalla scorsa stagione in B.

Il Milan si è detto molto interessato a questo centrale longilineo, che finora ha accumulato 16 presenze ed 1 rete con la maglia delle Rondinelle in Serie A.

I rossoneri però non sono soli nell’eventuale corsa a Cistana: su di lui si muovo infatti anche Napoli e Inter, oltre a diversi club internazionali. Tutti affascinati dalle qualità da leader difensivo messe in mostra negli ultimi mesi di campionato.

Difficile capire se il Milan possa imbastire una trattativa per questo giovane stopper entro gennaio. Più facile che il nome di Cistana diventi concreto in vista del prossimo giugno, quando scatterà la sessione estiva di calciomercato.

