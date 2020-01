Milan Sampdoria | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni su come e dove vedere Milan-Sampdoria in diretta tv e streaming, gara valida per la 18^ giornata di Serie A.

Il Milan torna in campo dopo la sosta di Natale. La vergognosa sconfitta contro l’Atalanta brucia ancora, ma l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sembra aver portato un po’ più di ottimismo nell’ambiente rossonero.

Milan–Sampdoria si gioca lunedì sera alle 15:00 allo stadio San Siro. Sono previsti circa 50mila spettatori, tutti ansiosi di rivedere Zlatan in maglia rossonera in campo. Sì, perché l’attaccante giocherà, da capire se da titolare o a gara in corso. C’è grande fermento per questo nuovo debutto al Milan dello svedese. Insomma, un evento da non perdere.

MILAN SAMPDORIA, LA CARICA DI IBRAHIMOVIC

Dove vedere Milan Sampdoria in diretta tv

Milan Sampdoria si gioca alle 15:00 di domani e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. La partita sarà visibile sui canali dell’emittente satellitare dedicati alla Serie A e anche su Sky Sport. Come sempre ci sarà un ampio pre partita e post partita.

Se non avete la possibilità di seguire la sfida in diretta tv, c’è la possibilità di vederla in streaming. Per tutte le informazioni, continuate a leggere.

MILAN SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI: IBRAHIMOVIC C’E’

Milan Sampdoria in streaming

Sky propone a tutti gli abbonati la possibilità di accedere al proprio pacchetto tramite l’applicazione Sky Go, scaricabile gratuitamente su tutti gli store, sia Android che iOS.

In questo modo i tifosi del Milan possono vedere Milan Sampdoria comodamente sul proprio cellulare, tablet o anche pc e smart tv. Una soluzione importante per chi magari trascorrerà la domenica fuori casa ma non vuole perdersi la gara.

Se non sei abbonato a Sky e non sai come vedere la partita, c’è l’alternativa Now TV, la web tv di Sky.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.