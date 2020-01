Classifica Serie A: Milan fermo al 12° posto – FOTO

Il pareggio tra Milan e Sampdoria non muove più di tanto la classifica dei rossoneri, che agganciano momentaneamente solo il Verona.

Il Milan non smuove la sua classifica. I rossoneri pareggiano 0-0 contro la Sampdoria in casa, non approfittando del rinnovato entusiasmo per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Un pareggio a reti bianche che denota i soliti difetti stagionali. Ma che soprattutto tiene il Milan lontanissimo dalle zona alte di classifica. I rossoneri sono infatti attualmente al 12° posto.

Un punto raccolto oggi pomeriggio che fa salire il Milan a quota 22 punti stagionali, agganciando momentaneamente l’Hellas Verona. I veneti però hanno una partita in meno: devono infatti recuperare il match contro la Lazio della 17.a giornata.

Milan-Sampdoria, spettatori e incasso: i dati ufficiali