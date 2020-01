Milan-Sampdoria, spettatori e incasso: i dati ufficiali

Il club rossonero ha ufficializzato il numero esatto di spettatori a San Siro per il match contro la Sampdoria, debutto del 2020.

Ci si aspettava un ottimo numero di spettatori a San Siro in vista di Milan-Sampdoria. Il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic ha infatti attratto moltissimi tifosi a recarsi allo stadio.

Il Milan, al termine del primo tempo (conclusosi 0-0), ha come al solito ufficializzato i dati sul numero di spettatori e sugli incassi. La previsione di 60 mila tifosi sugli spalti è stata praticamente confermata.

Sono precisamente 58.572 gli spettatori a San Siro per il match di oggi alle ore 15. Il tutto vale un incasso di 1 milione 605.460,26 euro.

Dati e numeri molto importanti per le casse del Milan. Il tutto probabilmente frutto dell’effetto Ibrahimovic, rimasto in panchina nel primo tempo. Le attese e le speranze dei tifosi presenti però non dovrebbero restare deluse: Ibra dovrebbe giocare nella ripresa di Milan-Sampdoria.

Diretta LIVE Milan Sampdoria, cronaca e risultato in tempo reale