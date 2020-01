La diretta live di Milan-Sampdoria con cronaca e risultato in tempo reale. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sulla partita di oggi pomeriggio

Tutto pronto per la prima partita dell’anno del nostro Milan. Grande attesa a San Siro e non solo per l’esordio di Zlatan Ibrahimovic. Arrivato solo da qualche giorno, l’attaccante è a disposizione per giocare. Forse non dal primo minuto ma a gara in corso.

I rossoneri devono vincere. Il “Giuseppe Meazza” merita qualche punto in più e soprattutto la classifica va migliorata. Il 5-0 di Bergamo ancora brucia, anche se l’arrivo di Ibra ha tolto un po’ di umore nero ai tifosi rossoneri. Oggi c’è una grande occasione: di fronte al proprio pubblico e contro una squadra in difficoltà come la Sampdoria si può fare risultato.

Milan Sampdoria, le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Thorsby; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.