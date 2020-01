Curva Sud, a San Siro esposto lo striscione: “Atalanta-Milan 5-0”

Zvonimir Boban nella recente conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic ci ha tenuto a ricordare la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Quella batosta deve spingere il Milan a riscattarsi, a tirare fuori l’orgoglio e ribaltare una stagione finora negativa.

Dello stesso pensiero anche la Curva Sud, che oggi a San Siro in occasione del match contro la Sampdoria ha esposto uno striscione eloquente: “Atalanta-Milan 5-0“. Un messaggio chiaro da parte dei tifosi rossoneri ai giocatori, chiamati a non ripetere mai più prestazioni come quella di Bergamo. L’obiettivo odierno è vincere per ripartire in un 2020 che dovrà essere di ben altro livello rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione.

La Sampdoria è una di quelle squadre che non sta facendo bene in questa annata. Tuttavia, i ragazzi di Stefano Pioli non possono permettersi di sottovalutarla. Servirà una prova attenta e fatta di concretezza. Ci si aspetta un Milan in grado di fare la partita e di conquistare 3 punti molto importanti. Il ritorno di Ibrahimovic ha dato entusiasmo e si spera che i compagni ne traggano beneficio. La spinta dei 60 mila di San Siro può essere fondamentale. Un altro striscione recita “Una nuova sfida da vivere insieme: bentornato Ibra“. Vedremo cosa succederà oggi.

Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali: Ibrahimovic in panchina