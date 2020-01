Ibrahimovic risponde allo striscione dei tifosi: “Grazie mille” – FOTO

Milan-Sampdoria ha decretato il ritorno ufficiale di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Nella partita di oggi l’attaccante svedese è entrato al 55′ e purtroppo non è bastato per vincere. Uno 0-0 deludente.

San Siro ha fatto registrare oltre 60 mila presenze grazie a Ibra, accolto da grandi applausi e dallo striscione “Una nuova sfida da vivere insieme: bentornato Ibra“. Il numero 21 rossonero sui propri profili ufficiali presenti sui social network ci ha tenuto a ringraziare i tifosi con un semplice “Grazie mille“.

Sabato il Milan giocherà a Cagliari e dovrà cercare di tornare alla vittoria. La situazione in classifica è veramente pessima. Oggi contro la Sampdoria serviva vincere, sia per iniziare bene il 2020 che per archiviare la sconfitta pesante di Bergamo contro l’Atalanta. Invece, altro risultato deludente. Vedremo se in Sardegna ci sarà il ritorno al successo e Stefano Pioli deciderà di lanciare Ibrahimovic dal primo minuto.

Ibrahimovic: “Manca cattiveria a questo Milan. Gol? La prossima partita”