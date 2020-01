Milan-Sampdoria, l’arrivo di Ibrahimovic a San Siro – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ritorna a San Siro. Il centravanti svedese è arrivato poco fa con i suoi compagni rossoneri allo stadio ‘Meazza’.

Zlatan Ibrahimovic torna a San Siro. Oggi è il giorno del debutto per il centravanti svedese, che indosserà la maglia del Milan sette anni e mezzo dopo l’ultima volta.

L’emittente Sky Sport ha mostrato il video dell’arrivo del Milan allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ per giocare la gara odierna contro la Sampdoria, primo match ufficiale del 2020.

Ibrahimovic è stato accolto da alcuni bambini tifosissimi del Milan. Emozione ma anche tanto orgoglio per il campione svedese che vuole tornare protagonista in maglia rossonera dopo l’esperienza in America.

Non scenderà in campo dell’inizio, con Piatek confermato nella formazione titolare. Ma Ibra vuole debuttare già oggi. E mister Pioli assicura che l’attaccante è già pronto.

