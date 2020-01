Milan, derby di Genova per Borini. Hellas Verona sullo sfondo

Sfida Genoa-Sampdoria per Borini, in uscita dal Milan in questo mercato di gennaio. Anche l’Hellas Verona è interessato

Fabio Borini è uno dei tre giocatori in uscita del Milan. Da tempo non gioca ed è fuori dal progetto rossonero. Per la Sampdoria non è stato nemmeno convocato. Sembrava fatta per il passaggio al Genoa ma negli ultimi giorni ci sono state delle complicazioni.

Oltre al cambio di allenatore in casa giallorossa, si è fatta avanti proprio la Doria. In questo momento se lo contendono le squadre di Genova. Il terzo incomodo è rappresentato dall’Hellas Verona. Che, come riporta Sky Sport, si sarebbe inserito proprio nelle ultime ore. A queste aggiungiamo anche la Fiorentina, che ha fatto un sondaggio.

Futuro in Italia quindi per Borini, anche se lui aspetta chiamate dall’Inghilterra. Si parlava del Crystal Palace, così come di altre della Premier League, ma nulla di contrato. Molto più fattibile, come dicevamo, la permanenza in Serie A. Genoa e Sampdoria sono in pole position, più dietro Hellas Verona e Fiorentina.

Non escludiamo comunque opzioni inglesi da qui ai prossimi giorni. Il Milan starebbe valutando anche la rescissione consensuale del contratto, in scadenza a giugno 2020. Sarebbe un buon risparmio dell’ingaggio. Vedremo se la Fiorentina proverà ad inserirsi con maggior forza, così come l’Hellas. Per adesso è Derby della Lanterna per Borini.

CHRISTENSEN, ECCO L’ALTERNATIVA A TODIBO