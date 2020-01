Calciomercato Milan: richieste per Kessie, Calhanoglu e Castillejo – VIDEO

Il Milan in entrata è concentrato sull’acquisto di un difensore e ha Jean-Clair Todibo del Barcellona come obiettivo primario, ma nel frattempo pensa anche alle cessioni. Sono diversi i giocatori che possono partire. Tra questi Franck Kessie, finito nel mirino del West Ham. In Premier League piace anche Hakan Calhanoglu, accostato sia al Newcastle United che al Leicester City negli ultimi giorni. Invece Samuel Castillejo piace nella Liga, dove Espanyol e Villarreal lo vogliono in prestito. A breve dovrebbe essere finalizzato il passaggio di Fabio Borini al Genoa, mentre per Ricardo Rodriguez si attende la giusta offerta. Recentemente si è fatto avanti il PSV Eindhoven. Il Milan chiede 10 milioni di euro.

