“Milan ad Arnault, tornano Allegri e Braida”, la clamorosa rivelazione

Per Massimo Brambati la trattativa con Arnault andrà in porto, già pronti allenatore e dirigente. Via Gazidis

Nonostante le smentite, continuano a circolare voci sulla cessione del Milan ad Arnault. Stando alle ultime indiscrezioni, addirittura la trattativa con Elliott Management sarebbe giunta ad una fase chiave. Questa sera Massimo Brambati, ex giocatore, a 7Gold ha confermato tutto.

Secondo lui la società sarà ceduto all’imprenditore francese, proprietario del gruppo LVMH, uno dei più ricchi del mondo. Sarebbe questo uno dei motivi che avrebbe spinto Zlatan Ibrahimovic ad accettare il ritorno al Milan. La trattativa, quindi, secondo Brambati, alla fine si farà, ma parliamo soltanto di indiscrezioni e voci, nulla di ufficiale o riferito da fonti autorevoli.

CHRISTENSEN L’ALTERNATIVA A TODIBO: LE ULTIME

Tornano Allegri e Braida

Negli studi di 7Gold sono stati aggiunti altri dettagli. Infatti pare che Arnault abbia già le idee molto chiare su come e dove intervenire. Si punterebbe al ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e Ariedo Braida in società. Dovrebbe andar via Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato del Milan, voluto fortemente dai Singer. Zvonimir Boban dovrebbe invece restare, mentre sarebbe in bilico la posizione di Paolo Maldini, attuale diretto tecnico dei rossoneri.

Insomma, Arnault avrebbe già un piano ben preciso per il Milan. In più ovviamente c’è da investire sul calciomercato. Solo così il club può puntare al ritorno ad altissimi livelli. I giocatori attuali non sono all’altezza della situazione e all’altezza di una società come quella rossonera. Serve qualcosa in più, servono giocatori come Ibrahimovic.

L’obiettivo del gruppo LVHM sarebbe proprio questo. Riportare il Milan ad altissimo livello con una società forte e acquisti importanti. L’unica via per far sì che il Diavolo e i suoi tifosi possano tornare a sorridere. Vedremo se davvero andrà in porto tutto il piano che Brambati ha svelato negli studi di 7Gold. Sarebbe davvero clamoroso.