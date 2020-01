Armani conferma: “Arnault ambisce a Milano”

Arnault-Milan, arriva un’importante conferma in merito. A fornirla è Giorgio Armani, storico imprenditore italiano nonché grande conoscitore delle dinamiche dell’ambiente milanese.

Trattativa Arnault–Elliott per il Milan, arriva una piccola ma importantissima conferma in merito. A fornirla è l’imprenditore Giorgio Armani, il quale conosce perfettamente dinamiche, retroscena vari e i mormorii dell’ambiente milanese.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo stilista ha infatti confermato l’interesse del milionario francese per il club rossonero. Quando gli si chiede perché non si rilassa dopo la storica e sensazionale vetta raggiunta, l’85enne emiliano replica così: “Dal momento che ci sono, sono e faccio. E poi anche Bernard Arnault ambisce a Milano e se vuole lui acquisire la squadra del Milan, io posso ancora: è la mia città, qui lavoro e respiro”.

Parole sibilline, dunque, che confermano però l’interesse del patron della LVMH per la società rossonera. Come riferito ieri da La Repubblica, la trattativa, portata avanti a fari spenti, ora sarebbe addirittura a un passaggio cruciale.

Ecco spiegata infatti la presenza di Gordon Singer in città e a San Siro domenica sera. Il suo ritorno nel capoluogo lombardo dopo mesi di assenza non era diretto a Zlatan Ibrahimovic, ma più che altro – secondo il quotidiano – a una negoziazione ormai verosimilmente vicina alla chiusura. Dopo due anni purtroppo non positivi sul piano economico e sportivo, Elliott Management Corporation sarebbe quindi già pronto a uscire di scena.

Pioli peggio di Giampaolo: destino segnato con questi numeri