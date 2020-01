Aston Villa, spesa al Milan. Obiettivi Reina e Piatek

Non solo Piatek, l’Aston Villa vuole anche Reina. Le ultimissime di mercato in casa Milan

L’Aston Villa guarda in casa Milan per rinforzarsi. Il direttore sportivo dei Villans lunedì pomeriggio era a San Siro; ha avuto un colloqui con la dirigenza rossonera perché fortemente interessato a Krzysztof Piatek.

Gli inglesi, che di problemi economici non ne hanno, cercano rinforzi per l’obiettivo salvezza e hanno individuato nell’attaccante polacco un’ottima pedina. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Aston Villa sarebbe disposto ad acquistarlo a titolo definitivo: pronta quindi un’offerta da almeno 30 milioni per convincere il Milan. Che, d’altra parte, visto il momento del giocatore, non avrà tante altre occasioni per venderlo a questa cifra.

PIATEK E PAQUETA VIA: LE RICHIESTE DEL MILAN

Reina vuole tornare in Premier League

L’Aston Villa però potrebbe portare via da Milanello anche un altro giocatore. Come scrive il Daily Mail, il club inglese sarebbe interessato anche a Pepe Reina. Che, a sua volta, sarebbe ben felice di tornare in Premier League e, soprattutto, di avere di nuovo un ruolo da titolare. Qui è chiuso da Gianluigi Donnarumma e non ha grandi chance di giocare. Probabile quindi la cessione già a gennaio.

Per il Milan sarebbe una doppia uscita importante: con l’addio di Piatek il club incasserebbe un’ottima cifre, mentre con quello di Reina ci sarebbe un importante risparmio sull’ingaggio (lo spagnolo, che è soltanto una riserva, guadagna 3 milioni a stagione a 38 anni). Due cessioni che aiuterebbero il Diavolo a metter su un buon gruzzoletto da reinvestire.

Per quanto riguarda le altre cessioni: Fabio Borini è conteso da Genoa, Sampdoria ed Hellas Verona, oggi giornata decisiva. Ricardo Rodriguez spinge per andare al Fenerbahce ma manca ancora l’accordo col Milan che vuole 10 milioni per cederlo a titolo definitivo (unica formula presa in considerazione). Infine, c’è la situazione legata ad Ante Rebic, che potrebbe tornare all’Eintracht Francoforte.