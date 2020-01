The Guardian – Tottenham, idea Piatek come vice-Kane

Il Tottenham ha Harry Kane infortunato e dunque José Mourinho vuole un attaccante. Gli Spurs pensano anche a Krzysztof Piatek, che può lasciare il Milan.

Quale futuro per Krzysztof Piatek? Il numero 9 del Milan potrebbe essere ceduto in questa finestra invernale del calciomercato. Non mancano le richieste per lui.

In questo momento sembra essere soprattutto la Premier League il campionato candidato a “ospitare” il centravanti polacco. Più società si sono fatte avanti per chiedere informazioni e iniziare le prime discussioni. Le principali delle quali si è parlato sono Aston Villa e West Ham, entrambe alla ricerca di una punta centrale.

Diego Demme verso il Napoli. Mirabelli svela: “Lo volevo al Milan”

Calciomercato Milan, Piatek al Tottenham da Mourinho?

Ma in Inghilterra c’è pure un altro club interessato a Piatek. Infatti, il quotidiano The Guardian rivela che il Tottenham sta pensando all’ex Genoa per sostituire l’infortunato Harry Kane. Il prezzo fissato è di 30 milioni di sterline, cioè circa 35 milioni di euro: la cifra spesa dal club rossonero per acquistare il giocatore nel gennaio 2019.

Il Tottenham, come l’Aston Villa e il West Ham, vorrebbero imbastire l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il Milan appare disposto a vendere Piatek solamente a titolo definitivo. La società di via Aldo Rossi ha bisogno di finanziare il proprio calciomercato in entrata e dunque vuole denaro da reinvestire, altrimenti fare determinati affari diventa complicato.

José Mourinho si aspetta che la dirigenza del Tottenham gli prenda un centravanti e nei prossimi giorni bisogna attendersi delle mosse decise. Gli Spurs devono fare abbastanza in fretta per non rimanere scoperti in una posizione molto delicata. L’assenza di Kane può durare per parecchio tempo ed è necessario prendere un valido sostituto al più presto.

Calciomercato Milan, Reina vicino all’Aston Villa: le ultime