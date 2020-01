L’agente di Paquetà vede Leonardo. Colloqui in corso

Colloqui in corso fra Leonardo e l’agente di Paquetà, il giocatore gradisce la destinazione PSG

Che Lucas Paquetà possa lasciare il Milan a gennaio è una possibilità concreta. L’aver perso il posto da titolare è soltanto un altro tassello che si aggiunge alla sua volontà di andar via. In rossonero, se non a sprazzi, non ha mai dimostrato il suo talento. Le responsabilità non sono tutte sue, ma avrebbe potuto dare qualcosa in più.

Se lascerà il Milan, lo farà per andare al Paris Saint–Germain. Come scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, sono in corso dei colloqui fra il suo agente, Eduardo Uram, e Leonardo, direttore sportivo dei parigini. L’ex dirigente rossonero lo portò a Milano proprio un anno fa; adesso è disposto ad acquistarlo ma la trattativa è ancora in fase embrionale.

ASTON VILLA, NON SOLO PIATEK: UN ALTRO GIOCATORE DEL MILAN NEL MIRINO

Per Paquetà la richiesta è di 35 milioni

Una cosa è certa: Paquetà gradisce il PSG, anche se sta bene a Milano. Lui però sa che non può andare avanti così: ha perso il posto da titolare (contro la Sampdoria è entrato negli ultimi cinque minuti) e la sua crescita è a rischio. Sicuramente al PSG troverebbe forte concorrenza, ma potrebbe aver modo di farsi apprezzare dall’allenatore Thomas Tuchel, in un ambiente diverso rispetto a quello rossonero.

Il Milan si aspetta un’offerta importante per la cessione del centrocampista. Un anno fa è stato pagato 35 milioni ed è la stessa cifra che ora il Milan vuole incassare. Leonardo, che conosce benissimo le dinamiche in casa rossonera, invece punta al ribasso, ecco perché sta provando prima a convincere il giocatore.