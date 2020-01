Todibo, Milan spazientito: spuntano due alternative 

Milan e Jean-Clair Todibo: le parti continuano a tirare la corsa e il Diavolo inizia a spazientirsi. Come riferiscono i quotidiani oggi in edicola, spuntano già due potenziali alternative al francese.

Il Milan inizia a spazientirsi per Jean-Clair Todibo. Lo assicurano sia il Corriere della Sera che Tuttosport oggi in edicola. Così – come riferisce il secondo quotidiano – la trattativa risulterebbe addirittura congelata dopo l’ottimismo delle ultime ore.

Il nodo è sempre lo stesso: la formula dell’operazione. Il Barça pretende infatti una clausola per il futuro riacquisto del giocatore, mentre il Diavolo non è per niente propenso a tale soluzione. E anche il giocatore, in fondo in fondo e dopo aver dato l’ok al club rossonero, preferirebbe un prestito secco.

Milan, le alternative per la difesa

Così ieri il giocatore è anche partito alla volta dell’Arabia Saudita dove sarà a disposizione di Ernesto Valverde per la finale di Supercoppa spagnola. Il club milanista si sta quindi stufando, tanto che starebbe iniziando a monitorare una serie di alternative.

Mentre il CorSera avanza il vecchio nome di Andreas Christensen del Chelsea, Ts ripropone l’idea relativa a Simon Kjaer dell’Atalanta. In quest’ultimo caso spunta un possibile scambio di prestiti con Mattia Caldara a cui non dispiacerebbe un approdo momentaneo nella sua Bergamo.

Mikael Beck, agente del calciatore danese, non ha affatto escluso una separazione con la sessione invernale. Anzi: “Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e la società bergamasca – ha tuonato il procuratore -. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore e quindi a questo punto è meglio che le due parti si separino”.

Da lì l’apertura a un’uscita: “Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a Kjaer, da parte di molti club ed è stato sempre così, durante tutta la sua carriera. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo momento fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma posiamo dire che c’è grande interesse da parte di club importanti dei maggiori campionati”.

Il Ds Frederic Massara si è invece espresso così sul capitolo difensore nel pre partita di Milan-Sampdoria: “Nessun blitz, stiamo valutando se possiamo trovare opportunità per rinforzarci ulteriormente. Oltre Todibo ci sono diversi obiettivi che abbiamo. Ultimatum? Dobbiamo valutare, è un giocatore interessante. Verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan. Altrimenti non sarà un problema”.

