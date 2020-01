Cutrone, intesa tra Fiorentina e Wolverhampton: le cifre

Accordo trovato tra Fiorentina e Wolverhampton per la cesssione di Patrick Cutrone. Ritorno in Italia per l’ex Milan: ecco le cifre e i dettagli dell’operazione.

Patrick Cutrone torna in Italia dopo appena mezza stagione. Il suo trasferimento dal Milan al Wolverhampton la scorsa estate non ha soddisfatto il calciatore, ma nemmeno il club inglese. Subito dietro-front, anche grazie alle richieste della Fiorentina.

Accordo trovato tra i due club sulla base di un prestito oneroso per 18 mesi a 3 milioni di euro, e riscatto obbligatorio al raggiungimento di 26 presenze, fissato a 16 milioni. Cartellino di Cutrone che diventerebbe defintivamente viola nel giugno 2021.

Il Milan lo aveva ceduto per 18 milioni di euro più bonus la scorsa estate. E dopo appena sei mesi, i Wolves chiudono l’accordo con un altro club italiano. Alla Fiorentina un bomber alla Cutrone serviva tantissimo, viste le problematiche della squadra che ha esonerato Montella per Iachini. Vedremo quale sarà il suo rendimento adesso.

In questi sei mesi in Inghilterra ha collezionato 24 presenze tra tutte le competizioni, segnato 3 gol e servito 4 assist. Numeri non eccezionali, ma che comunque vanno osservato sotto diversi punti di vista. Anzitutto l’adattamento ad un calcio sconosciuto a lui, senza dimenticare che parliamo di un classe 1998.

