Cessione Caldara: il difensore è arrivato a Casa Milan

Mattia Caldara è arrivato a Casa Milan per definire l’accordo di addio: lascerà il Milan per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta per i prossimi 18 mesi. La cifra del riscatto è fissata a 15 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita.

Un’avventura da dimenticare per Caldara al Milan, che in due stagione ha giocato appena due partite (e nemmeno in Serie A): fermo per tantissimo tempo a causa di due pesanti infortuni che hanno condizionato totalmente la sua carriera sin qui. Tornerà all’Atalanta, squadra in cui è cresciuto, per tornare a giocare con maggiore continuità. Il difensore ha recuperato da diversi mesi, ma in questa stagione con il Milan ha giocato solo con la Primavera.

La chiusura ufficiale dell’accordo per la cessione di Caldara è prevista nelle prossime ore. Domani dovrebbe sostenere le visite mediche con il club nerazzurro.

Ricordiamo tutti i dettagli e le cifre dell’operazione che porterà tra poco in via ufficiale Caldara all’Atalanta. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nessuna recompra, ma c’è una percentuale (non nota al momento) sulla futura rivendita che il Milan riceverà dall’eventuale cessione ad altri club. Il che equivale anche ad uno “sconto” nel caso i rossoneri volessero ricomprarlo dai bergamaschi.

Il riscatto a 15 milioni era proprio la cifra minima per evitare una minusvalenza, come scritto sopra. Servivano infatti almeno 14,4 milioni, che è la cifra al netto dell’ammortamento, al quale Caldara sarà iscritto a bilancio nel Milan in data giugno 2021. Ne arriveranno 15 qualora l’Atalanta si avvarrà del riscatto che – ricordiamo – è un diritto, non un obbligo.

Ricordiamo infine che non è al momento rientrato nella trattativa per la cessione di Caldara, il cartellino di Simon Kjaer. Il danese è in prestito dal Siviglia, dunque bisognerà trattare anche con il club spagnolo. Al momento però il difensore ex Palermo non rientra nell’accordo in quanto il Milan non è convinto della bontà dell’operazione.

I colleghi di Sportmediaset vanno controcorrente al Milan, riferendo che Kjaer arriverà al Milan in prestito secco per sei mesi. Emerge questo dall’ultimo aggiornamento. Attendiamo ulteriori riscontri.

