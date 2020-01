Milan-Reina, non c’è accordo sulla risoluzione

Non c’è ancora l’accordo fra Reina e il Milan per la risoluzione del contratto

Non si è ancora sbloccato il trasferimento di Pepe Reina all’Aston Villa. Stamattina a Casa Milan il suo agente ha incontrato la dirigenza rossonera. Dopo il summit, all’uscita della struttura, ha risposto con un “No” alla domanda sull’accordo.

Si pensava ad una smentita di circostanza, in realtà qualche problema nella trattativa effettivamente c’è. Come scrive Calciomercato.it, manca l’accordo fra i rossoneri e il giocatore per la risoluzione di contratto; è in scadenza nel 2021 e l’ex Liverpool vuole essere liberato senza risoluzione. Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno prendendo tempo: si cerca un sostituto sul mercato.

L’AGENTE DI REINA LASCIA CASA MILAN – VIDEO

Questo ha colto di sorpresa Reina, che non si aspettava questa resistenza da parte del Milan. Si sta lavorando duramente in queste ore per arrivare ad un accordo e dare il via libera all’affare. Reina ha già un accordo totale con l’Aston Villa, manca soltanto il sì dei rossoneri. Che, come detto, vogliono prima prendere un sostituto.

Al momento in rosa ci sono i fratelli Donnarumma e lo stesso Reina; una soluzione potrebbe essere la promozione del giovane Matteo Soncin, oppure riportare Alessandro Plizzari dal prestito al Livorno (ipotesi meno probabile). Oppure davvero il Milan prenderà un altro portiere sul mercato. Siamo in attesa di aggiornamenti già nelle prossime ore.