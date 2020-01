Caldara, accordo trovato tra Milan e Atalanta: cifre e dettagli

Trovata l’intesa tra Milan e Atalanta per la cessione di Mattia Caldara. Il difensore torna in nerazzurro per 18 mesi in prestito con diritto si riscatto.

La cessione di Mattia Caldara è ormai prossima. C’è l’accordo tra giocatore e Atalanta per il ritorno. Mancava ancora quello tra i due club, ma c’era già da tempo un’intesa sul prestito di 18 mesi.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Milan e Atalanta hanno trovato l’accordo per la cessione di Mattia Caldara in prestito con diritto di riscatto fino al giugno 2021. L’agente del giocatore Giuseppe Riso, è stato nella sede del Milan per il passo avanti decisivo. Incontro positivo tra le parti. Chiusura ufficiale entro 24 ore.

Il Milan in tutto questo avrebbe voluto inserire anche una clausola di recompra, in modo da garantirsi di non perdere defintivamente il giocatore qualora tornasse ai fasti d’un tempo. Ma al momento secondo le ultime di Di Marzio, non sembra essere emerso questo dettaglio.

Calciomercato Milan, cessione Caldara: cifra per evitare minusvalenza

Caldara resterà all’Atalanta fino al giugno 2021. Tra un anno e mezzo il difensore ancora iscritto al bilancio del Milan, ma per una cifra di quasi 15 milioni di euro (14,4 per l’esattezza).

Nell’estate 2018 Caldara fu acquistato dalla Juventus per una cifra di 36 milioni di euro. Considerato l’ammortamento di oltre 20 milioni di euro che si accumulerà tre anni – visto che si parla di giugno 2021 – il Milan per evitare la minusvalenza con Caldara dovrà incassare almeno 14,4 milioni di euro.

Dovrebbe essere questa la cifra minima del diritto di riscatto che Milan e Atalanta dovrebbero fissare in questi giorni per la cessione di Caldara. Cifra minima, non vuol dire quella, chiaramente. È possibile che venga fissata una cifra inferiore (anche se non crediamo, visto che parliamo di un classe 1994); o magari superiore, quindi vicina ai 20 milioni per esempio.

Cessione Caldara, le cifre dell’accordo: minusvalenza evitata

Nuovi aggiornamenti sull’accordo tra Milan e Atalanta per la cessione di Caldara arrivano dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano. Confermato il prestito di 18 mesi.

Diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nessuna recompra, ma c’è una percentuale (non nota al momento) sulla futura rivendita che il Milan riceverà dall’eventuale cessione ad altri club. Il che equivale anche ad uno “sconto” nel caso i rossoneri volessero ricomprarlo dai bergamaschi.

Il riscatto a 15 milioni era proprio la cifra minima per evitare una minusvalenza, come scritto sopra. Servivano infatti almeno 14,4 milioni, ne arriveranno 15 qualora l’Atalanta si avvarrà del riscatto che – ricordiamo – è un diritto, non un obbligo.

