Allegri, cessioni pesanti e qualità: il piano del Milan per l’estate

Milan, ecco il piano per la rivoluzione e rinascita estiva. Un ritorno di Massimiliano Allegri con un ruolo alla Ferguson, diverse cessioni pesanti e investimenti precisi in entrata. Lo scenario.

Il ritorno di Massiimliano Allegri a giugno. Come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo il grande sogno del Milan per la rinascita definitiva dopo anni e anni di fallimenti ripetuti. All’ex tecnico rossonero, l’ultimo che ha portato titoli in bacheca, spetterebbe un ruolo alla sir Alex Ferguson.

In più poi le cessioni pesanti. Un passaggio inevitabile per incassare, investire e rilanciarsi. Anche a costo di perdere parte dei capitali investiti. Passaggio ormai inevitabile dopo la svalutazione totale del club e, di conseguenza, dei giocatori.

Milan, il maxi piano per la rinascita estiva

Così ecco spiegata la cessione di Mattia Caldara con una formula poco vantaggiosa, la quale ha fatto infuriare non poco i tifosi. Si va poi da altre piccole partenze che alleggeriranno il monte ingaggi, come quelle di Fabio Borini e Pepe Reina, passando poi per le uscite autorevoli come quelle di Gianluigi Donnarumma e Krzysztof Piatek.

Come infatti evidenzia il quotidiano, trattenere il portiere in scadenza nel 2021 sarà quasi impossibile. Così pur provando a rinnovare il contratto, la società comunque valuta una cessione per poi perderlo a parametro zero un anno più tardi.

Occhio poi a Piatek, il quale, nonostante tutto, sembra avere parecchio mercato all’estero. Per ora l’ex Genoa ha detto no a tutti, ma da qui a fine mercato potrebbe convincersi a traslocare. E alla lista dell pretendenti si è aggiunto anche il Tottenham di José Mourinho, il quale cerca un rinforzo dopo l’infortunio di Harry Kane. Il polacco potrebbe così essere protagonista in Champions nei prossimi sei mesi, gli Spurs avrebbero il loro attaccante e il Milan il suo tesoretto. Tutti potenzialmente felici, insomma.

Gli acquisti tra gennaio e giugno

In entrata a gennaio, invece, ci sono i nomi di Simone Kjaer dell’Atalanta e Matteo Politano dell’Inter. Il primo potrebbe venire in prestito per i prossimi 6 mesi, mentre l’attaccante nerazzurro potrebbe essere protagonista di uno scambio con Frank Kessie. Da valutare la formula per questa eventuale staffetta, la potrebbe anche portare a una plusvalenza per entrambe le società. Per quanto riguarda il reparto arretrato, attenzione anche a un altro talento scandinavo: Andreas Christensen del Chelsea, il quale potrebbe arrivare a prescindere da Kjaer data la frenata per Jean-Clair Todibo.

Per l’estate, piuttosto, si punta all’acquisto di 4-5 giocatori. Si ripartirà dai giovani di qualità come Theo Hernandez e Rafael Leão e si proverà a creare una squadra di qualità, rapida di gambe e di pensieri e adattabile a più moduli. Per riuscirci, potrebbero esserci anche le uscite di Suso o Hakan Calhanoglu. Elliott – rivela la rosea – sembra si sia convinto di dover dare il via libera a molti movimenti di mercato per risollevare questo club. Resta l’ultimissima mossa a disposizione.

