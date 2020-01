Roma interessata a Suso: proposto uno scambio

La Roma è sulle tracce di Suso di nuovo. Potrebbe esserci uno scambio

Non solo la Sampdoria. C’è un’altra italiana interessata a Jesus Suso ed è la Roma. Già in passato si è parlato di questa possibilità. Lo spagnolo però non ha mai lasciato il Milan, adesso potrebbe farlo seriamente.

Ormai fra lui e la tifoseria è rottura totale. San Siro lo riempie di fischi alla prima occasione. Stefano Pioli sta pensando di tenerlo in panchina sabato a Cagliari, intanto continuano ad arrivare voci di calciomercato. Secondo quanto scrive Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, la Roma sarebbe nuovamente sulle sue tracce. Potrebbe avanzare uno scambio con Cengiz Under, un altro degli esterni sondati dal Milan in queste ore.

Paolo Maldini infatti ha chiesto informazioni all’Inter per Matteo Politano. Che viene valutato 22 milioni circa. Giuseppe Marotta non vuole contropartite e quindi salta lo scambio con Franck Kessie. L’interista è la prima scelta del Milan ma lo scambio Suso–Under potrebbe far cambiare i piani alla dirigenza rossonera. Il turco è un buon giocatore: aveva fatto benissimo il primo anno in Serie A, poi il calo e gli infortuni. Ora non trova continuità perché chiuso da Nicolò Zaniolo, ormai titolare fisso da esterno di centrocampo.

La #Roma è interessata a #Suso: possibile scambio con Cengiz #Under che farebbe il percorso inverso, passando al #Milan. Intanto Maldini continua a corteggiare #Politano (Inter), che resta la prima scelta del dt rossonero. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2020

